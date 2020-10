Mascherine e zone “no assembramento”, 32 sanzioni della Polizia locale

Ieri 19 sanzioni per le mascherine, 13 per il mancato rispetto delle regole sulle zone di massima attenzione con divieto di assembramento

Sono state 32 le sanzioni che ieri sono state comminate ieri dalla Polizia Locale per inosservanza alle regole di prevenzione del contagio da Coronavirus. 19 sono relative alla mancanza di dispositivi di protezione individuale secondo l’obbligo imposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri: 7 sono state elevate nel centro storico, 12 in altre zone della città.

Per quanto riguarda, invece, l’ordinanza del sindaco Marco Bucci con divieto di assembramento in 4 zone di attenzione, 11 le inosservanze rilevate nella zona ovest del centro storico, 1 a Certosa-Rivarolo e 1 a Sampierdarena.

Oggi, dopo i controlli nei mercati, sono proseguiti quelli nelle zone sensibili e nel resto della città. Questa sera particolare attenzione sarà riservata alla zona 2 del Centro Storico, quella della movida, in cui gli agenti saranno in turno nell’ambito della rotazione tra Polizia locale, Carabinieri e Polizia di Stato.

In copertina: foto d’archivio

