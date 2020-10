Giardini di plastica “parco della droga”, la Polizia locale segnala alla Prefettura 5 giovani

Consumatori di hashish ai Giardini Baltimora, tra i giovani anche un ragazzo sotto i 16 anni

Nel mirino dei controlli della Polizia locale i Giardini Baltimora, tra piazza Dante e corso Aurelio Saffi, tra il centro storico e Carignano. Anche ieri gli agenti del reparto Giudiziaria e quelli del 1º Distretto territoriale hanno effettuato un controllo delle persone che stazionano nell’area verde. Gli operatori hanno controllato 15 ragazzi, di cui 3 minori, presenti nell’area al momento. Ben 5 di questi avevano con loro sostanze stupefacenti oppiacee (hashish) per uso personale. Uno era minore sotto i 16 anni.

La Polizia locale ha segnalato tutti alla Prefettura come consumatori. Nel caso del minore, come vuole la legge, è stato lo stesso personale del reparto Giudiziaria a chiedere al servizio pubblico per le dipendenze di sottoporre il ragazzo ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

La Polizia locale è particolarmente impegnata a intercettare i fenomeni di dipendenza da sostanze psicotrope soprattutto tra i minori in modo da permettere alle strutture sociali e sanitarie di intervenire a favore dei minori stessi.

