Autoarticolato si ribalta sull’Elicoidale. 3 feriti e strada chiusa

Poco prima delle 20:15 di stasera un autoarticolato che trasportava un contenitore mentre percorreva il ponte elicoidale in direzione discendente nella curva che adduce alla via Balleydier si è ribaltato e ha urtato un’autovettura proveniente in senso opposto. Sul posto sono arrivate 3 ambulanze e 2 auto mediche, i vigili del fuoco, 3 pattuglie della Polizia locale a cui si è aggiunta una squadra del nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria. La strada è chiusa in entrambi i sensi di marcia. Difficile l’estrazione del conducente dell’autoarticolato dalla cabina di guida da parte dei vigili del fuoco.

Tre i feriti, tutti in codice giallo, due al Villa Scassi e uno al Galliera.

