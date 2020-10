690 positivi di cui 514 a Genova. 17 morti registrati in 24 ore

I tamponi a primi casi (mai testati prima) sono 2.200. L’incidenza dei positivi sui testati è, quindi, del 31,36%, in costante aumento da giorni. Altri 2.839 tamponi per verificare le guarigioni

Sono 690 i nuovi positivi di oggi in Liguria dei quali 673 in soggetti sintomatici. 4 persone in meno negli ospedali rispetto a ieri, 3 persone in più in terapia intensiva. A Genova la maggior parte dei casi. Tra i 514 genovesi 29 vengono dal settore sociosanitario.



Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1: 51

24 contatti caso confermato

27 attività screening

• ASL 2: 42

19 contatto caso confermato

22 attività screening

1 rientro da viaggio

• ASL 3: 514

278 contatto caso confermato

206 attività screening

29 settore sociosanitario

1 rientro da viaggio

• ASL 4: 18

8 contatto caso confermato

10 attività screening

• ASL 5: 65

29 contatto caso confermato

36 attività screening





I deceduti sono 9 donne e 8 uomini. Il più giovane aveva 55 anni, il più vecchio 95. L’età media dei defunti è di 84 anni. La tabella si riferisce ai decessi registrati oggi per la comunicazione al ministero e avvenuti in tre giornate diverse (la registrazione non è sempre immediata). Ogni giorno, appena ce li forniscono, pubblichiamo in calce all’articolo i decessi della giornata e così faremo oggi.

