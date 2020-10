Tubi saltati per guasto in piazza Giusti, niente acqua fino a sera in vaste aree

Ecco quali sono le vie interessate dal disservizio che, secondo Iren, non sarà risolto prima di di stasera <salvo complicazioni>

Iren Acqua comunica che, a seguito di un guasto al sistema di regolazione delle portate al nodo di Piazza Giusti e del conseguente andamento anomalo della pressione, nella notte fra il 20 e il 21 ottobre si sono verificati danneggiamenti ad alcune tubature alimentanti la zona di San Fruttuoso e di Albaro. Parecchie le strade che si sono allagate.

<Le attività di distrettualizzazione della rete – fa sapere Iren – hanno consentito di limitare le zone interessate dal disservizio, tuttavia al momento risulta interrotta l’erogazione ad alcune utenze collocate nelle seguenti vie del Comune di Genova: via Marina di Robilant, via Madre Rosa Bianchi, sal. Vecchia Ns.S. del Monte, via della Pantera, un tratto via Gaulli via Blelè, sal. Sup. Noce, Via Alberti, Via Donghi tratta di via Albaro a ponente di piazza Leopardi Corso Galliera>

Il completo ripristino della regolarità del servizio è previsto entro la serata, salvo complicazioni .

