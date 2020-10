Compra un farmaco stupefacente con ricetta contraffatta. Denunciato dalla Polizia

È successo ieri pomeriggio in una farmacia di via Gramsci. Nei guai un pluripregiudicato per reati specifici, per tentata truffa e detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio

Ieri pomeriggio i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno denunciato un nigeriano di 23 anni, pluripregiudicato per reati specifici, per tentata truffa e detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

L’uomo si è presentato l’altro ieri presso una farmacia di via Gramsci per acquistare un farmaco inserito nella tabella degli stupefacenti, noto come “la droga del combattente”, esibendo una ricetta palesemente contraffatta. Il farmacista gli ha riferito che il farmaco in quel momento non era disponibile ma ordinabile e che lo avrebbe potuto ritirare il giorno seguente. Puntualmente, ieri, il 23enne si è nuovamente presentato presso la farmacia per ritirare il prodotto, ma all’uscita è stato fermato dai poliziotti che lo hanno trovato in possesso delle confezioni di medicinale appena acquistate, di un blister dello stesso farmaco ancora integro e di tre ricette che sono risultate contraffatte, così come confermato dai medici che avrebbero provveduto all’emissione e che hanno negato ogni coinvolgimento.

