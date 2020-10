Toti: “Divieto totale di assembramento nella Regione Liguria”

Didattica a distanza per il 50% degli studenti delle superiori esclusa la I

<Di concerto col ministro della Salute Speranza stiamo preparando un’ordinanze su alcuni aspetti della nostra vita che speriamo servano a a ridurre la penetrazione del virus> ha detto Toti.

Scuola: didattica a distanza alle superiori escluso la I a rotazione per il 50% degli studenti. Anche per ridurre aggravio mezzi pubblici che speriamo di portare sotto l’80% dell’affollamento.

<Abbiano chiesto di ridurre arrività più pericolosi per il contagio: musica con strumenti a fiato, ginnastico o laboratori che portino allo spostamento tra le aule> ha detto Toti.

Circoli ricreativi aperti solo per la ristorazione, ma devono cessare giochi carte, biblioteche, biliardo bocce, qualsiasi elemento socialità.

Bingo e sale giochi chiuderanno alle 18.





