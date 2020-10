Bucci: «In 4 aree divieto di accesso dopo le 21 e fino alle 6»

Si tratterà sicuramente di alcune aree di 2 aree del centro storico, di Certosa e di Sampierdarena

In 4 aree della città sarà applicata la norma prevista dal Dpcm che consente agli enti locali di chiudere zone del territorio dalle 21 alle 6 a meno che non ci si diriga in uno specifico esercizio o a casa propria. Le aree, ha detto Bucci, comprenderanno alcune zone del centro storico, l’area a valle di via Cantore a Sampierdarena e Certosa <dove ci sono i segnali più preoccupanti per i dati e anche perché sono le zone dove si verificano gli assembramenti>.

