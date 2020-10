Primi test nello scalo all’arrivo del volo da Amsterdam. I test sono destinati ai passeggeri dei voli che arrivano da Paesi ritenuti “a rischio” dal Governo Italiano

Oggi ha preso il via il servizio di test Covid-19 per i passeggeri in arrivo dai paesi per i quali è previsto il tampone prima della partenza o entro 48 ore dall’arrivo in Italia. I primi viaggiatori a usufruire del servizio sono stati i passeggeri del volo KL1565 in arrivo da Amsterdam.













