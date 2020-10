Bucci, ecco l’ordinanza per Genova: tutte le chiusure.

Toti: <Un altro punto per i test antigenici come quello della Commenda a Ponente>

L’ordinanza entrerà in vigore domani a mezzogiorno e durerà 29 giorni

La prima parte riguarda tutto il territorio: chiusura per la vendita dettaglio attraverso H24 per qualsiasi genere merceologico. Lo ha annunciato il sindaco Marco Bucci.

Dalle 21 alle 8 del giorno successivo chiusi negozi e artigiani alimentari. Possono rimanere aperte le attività che non vendono alcol (di qualsiasi gradazione). È consentita la vendita a domicilio.

I pubblici esercizi, per il Dpcm nazionale, devono chiudere a mezzanotte e prima possono servire solo ai tavoli. È esclusa la vendita da asporto.



Chiusura delle sale giochi su tutto il territorio genovese.

Per alcune zone: centro storico, parte bassa di Sampierdarena, Cornigliano e Certosa-Rivarolo (dove c’è la più alta densità) è istituito il divieto di assembramento dalle 21 alle 8 del giorno successivo: non si può sostare con altre persone fermi in un posto, in una strada, in una piazza. In queste zone saranno chiusi anche i circoli.

Domani la definizione delle strade con la pubblicazione dell’ordinanza sul sito del Comune.

Mi piace: Mi piace Caricamento...