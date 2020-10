Inseguimento di minorenni a Pegli, il poliziotto ferito ha 18 giorni di prognosi

I due ragazzini, di 14 e 15 anni (il primo anche pregiudicato per tentata rapina), sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate

L’episodio è accaduto in via Lungomare di Pegli, sabato scorso, alle 15:30. I due non si sono fermati a un posto di controllo della Polizia locale e durante la fuga hanno invaso la corsia opposta ed il marciapiede mettendo a repentaglio l’incolumità di numerosi pedoni. Immediato l’intervento di una volante di passaggio in zona. I ragazzini, allora, hanno abbandonato lo scooter fuggendo a piedi inseguiti dai poliziotti spingendo uno di loro contro la vetrina di una pizzeria che è andata in frantumi. I due fuggitivi, caduti anch’essi contro la vetrata, sono stati bloccati dai poliziotti. Uno degli agenti intervenuti ha riportato 18 giorni di prognosi.

Sotto: il nostro articolo di sabato scorso.

