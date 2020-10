Corso Montegrappa, cede la copertura di pozzetto di ispezione in mezzo alla strada

La strada è percorribile transitando temporaneamente sul marciapiede su una corsia per senso di marcia. La Polizia locale sta spostando le auto posteggiate, Amiu i cassonetti

A causa del cedimento di un elemento di copertura di un pozzetto di ispezione posizionato al centro della carreggiata di corso Montegrappa in prossimità di via Gradisca, la Polizia locale sta contattando i proprietari dei veicolo posteggiati mentre Amiu sta spostando i contenitori dei rifiuti. Deviazioni del flusso veicolare utilizzando anche il marciapiede a ponente, per permettere un possibile transito con una corsia per ogni senso di marcia di tutti i veicoli, compresi quelli del trasporto pubblico di linea, senza interferire con la viabilità principale che interessa l’incrocio Canevari/Grappa. La Polizia locale sta anche risalendo all’utilizzatore del tombino. Aster ha già canterizzato e aperto il chiusino proprio per risalire all’azienda che lo gestisce.

Sul posto sono stati fatti intervenire Aster, Amiu, Amt e ufficio Mobilità del Comune per trovare la migliore soluzione per la viabilità.

