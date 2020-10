Truffata una 21enne genovese che aveva pagato per una polizza RcAuto

I Carabinieri di Pegli, a conclusione di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà per “truffa in concorso”, due donne partenopee di 26 e 45 anni, entrambe con pregiudizi di polizia. Le due donne, in concorso tra loro, fingendosi “broker” assicurativi, dopo aver incassato 200 euro circa, riuscivano a far stipulare una falsa polizza assicurativa R.C.A. a un 21 enne genovese.

