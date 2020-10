Pizzicato a spacciare, finge di essere minorenne

Ma i Carabinieri lo hanno portato al Galliera dove accertamenti medici hanno accertato la sua maggiore età

Ieri pomeriggio, durante lo svolgimento del servizio specifico per il contrasto dei reati di larga diffusione, in via di Pré, i carabinieri dell’aliquota Operativa della Compagnia Centro, ha arrestato per “spaccio di sostanze stupefacenti” un senegalese, S.D. gravato da pregiudizi di polizia, il quale si era dichiarato minorenne, smentito dopo gli accertamenti clinici effettuati all’ospedale Galliera che hanno dimostrato la maggiore età. Il soggetto, è stato sorpreso cedere in cambio di 20 euro una dose di cocaina”ad un genovese di 38 enne, anche quest’ultimo gravato da pregiudizi di polizia, che sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore di droghe. Lo straniero, in mattinata sarà processato con rito direttissimo.

