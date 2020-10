I Carabinieri smantellano banda che importava droga e la rivendeva anche a Genova

Tutto faceva perno sul titolare di una concessionaria auto. Arrestati altri due componenti del sodalizio criminale dopo che già era stato arrestato il capo banda. Lo stupefacente arrivava dalla Spagna e dal Marocco

L’hashish viaggiava a bordo di Tir, la cocaina su autovetture modificate per ospitare lo stupefacente in scomparti “segreti”. Il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Savona, coadiuvato dai colleghi di Novi Ligure (Alessandria), ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal Gip di Alessandria nei confronti di Kacem Elgharib e Rachid Boukhairat, entrambi 33enni, cittadini marocchini, per i reati di “traffico di sostanze stupefacenti” ed “estorsione”.

Nel corso dell’indagine “Souk Express”, cominciata nel 2018, e che ha permesso di smantellare una banda composta interamente da cittadini marocchini, era già stato arrestato nel 2019 il 37enne Said Elaloui, titolare di impresa di import-export di veicoli a Novi Ligure. In manette era finito anche Elgharib che oggi è stato raggiunto in carcere dal provvedimento. In quell’occasione furono sequestrati da 90 chili di hashish. La partita avrebbe consentito ai malviventi di ricavare circa 850 mila dosi per un valore di oltre 5 milioni di euro.

Nel corso dell’operazione 6 le persone denunciate o arrestate, tutte sotto i 40 anni.

