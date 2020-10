Fincantieri, sciopero degli straordinari per sollecitare la ripresa della trattativa

Le rappresentanze sindacali dei cantieri hanno quindi deciso una prima azione di mobilitazione con il blocco degli straordinari a partire dal prossimo sabato

Sciopero degli straordinari in Fincantieri Sestri Ponente e Riva Trigoso. La decisione è arrivata questa mattina dopo la rottura delle trattative per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici avvenuta ieri tra le segreterie Nazionali di Fim Fiom Uilm e Federmeccanica. <Le richieste economiche proposte dal sindacato – dicono alla Fiom – non sono state prese in considerazione e la proposta di Federmeccanica è quella di coprire solo l’inflazione. Le rappresentanze sindacali dei cantieri hanno quindi deciso una prima azione di mobilitazione con il blocco degli straordinari a partire dal prossimo sabato preparandosi ai successivi appuntamenti e allo sciopero generale dei metalmeccanici del 5 novembre>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...