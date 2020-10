Vendono online RcAuto fasulla, denunciati dai carabinieri

90 euro per 5 giorni di copertura assicurativa che, però, era falsa

Ieri, i carabinieri della Stazione di Ronco Scrivia, hanno denunciato per il reato di truffa in concorso due cittadini, un uomo romeno, A.M. di 64 anni, abitante nella provincia di Caserta e una donna italiana, C.C. di anni 67, residente a Napoli. I due, utilizzando un sito internet di vendite, Hanno raggirato un cittadino del Marocco, residente a Ronco Scrivia, il quale versava 90 euro sulla carta Postepay intestata alla donna, per l’acquisto di una polizza RCAuto temporanea di 5 giorni, riscontrata successivamente contraffatta.

