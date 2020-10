Sorpreso dal proprietario mentre tenta di rubare all’interno di un camper. Arrestato dalla Polizia

Il mezzo era posteggiato in corso Italia e il proprietario dormiva all’interno. Il malvivente aveva già rotto il vetro di 4 auto per rubare

Nelle prime ore della mattina, i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno arrestato per furto in abitazione un 24enne nato in Libia, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e connessi allo spaccio di stupefacenti, denunciandolo altresì per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Il giovane è stato sorpreso nell’intento di commettere un furto, all’interno di un camper parcheggiato nei posti riservati agli espositori del Salone Nautico. E’ stato lo stesso proprietario del caravan che stava dormendo nella zona notte ad accorgersi della presenza del ladro il quale, vistosi scoperto, si è dato subito alla fuga. Gli operatori immediatamente intervenuti lo hanno scovato mentre tentava di nascondersi all’interno di un’auto parcheggiata poco distante a cui aveva forzato la portiera utilizzando una chiave inglese rinvenuta nelle tasche. Dal controllo successivo è emerso che l’uomo, prima di tentare il furto nel camper, aveva già infranto i finestrini di 4 vetture parcheggiate sempre nei pressi, rubando due carte di debito.

