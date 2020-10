Sulla SS45 Genova-Piacenza è crollato il ponte Lenzino sul fiume Trebbia in località Corte Brugnatella

Non si hanno notizie di feriti, ma per puro miracolo. Un’auto era appena passata mentre un motociclo è riuscito a fermarsi. Il ponte scavalcava il Trebbia ed era parte del percorso dell’antica Via del sale dove ai guadi, nel corso del tempo, si erano costituiti i ponti. Come il Lenzino o come il Barberino, crollato nel 2015.

Foto di Fabio Tagliani da Twitter

