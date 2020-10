Rinviata la partita Genoa-Torino. Altri 2 positivi

Lo ha deciso il consiglio direttivo della Lega di serie A di calcio. Ogni squadra può chiedere una sola deroga l’anno e quindi il Genova non ne potrà chiedere altre nel corso del campionato

Il regolamento prevede, infatti, che si debba giocare la partita con almeno 12 calciatori, e tra questi un portiere. Tecnicamente, chi non potesse metterli in campo perde a tavolino per 3 a 0 (per gli avversari). Per il Covid è stata, appunto, prevista una deroga. Nel Genoa ci sono, infatti, 14 positivi tra calciatori e staff più i 2 accertati proprio questa mattina.



