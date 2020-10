Covid Liguria, oggi 111 contagi e 4 morti

Sono 111 i nuovi positivi in Liguria. I tamponi sono stati un numero record: 3.597 compresi i nuovi testati e i tamponi diagnostici. A Genova 63 casi, segue La Spezia con 32. 8 persone in più negli ospedali, una in meno in terapia intensiva.



Questo il dettaglio:

• ASL 1: 7

4 contatto di caso confermato

3 attività di screening

• Asl 2: 8

7 contatto di caso confermato

1 attività di screening

• Asl 3: 63

29 contatto di caso confermato

3 rientro da viaggio

31 attività di screening

• Asl 4: 1

1 contatto di caso confermato

• Asl 5: 32

15 contatto di caso confermato

17 attività di screening

Alisa precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.





