Covid, studentessa positiva alla succursale di Pegli del Mazzini. Classe a casa

Il dirigente scolastico ha deciso, in via prudenziale e in attesa delle decisioni della Asl, di sospendere la frequentazione scolastica della classe del Classico a partire da oggi

Il liceo è lo stesso dei 12 positivi in una classe di 18 al Linguistico nella succursale di via Giotto, ma i due fatti non sono legati. È vero che i molti professori girano tra i vari plessi e tra Classico e Linguistico, ma non ci sono i tempi tecnici che avvalorino il passaggio del virus in questo modo: il contagio è avvenuto certamente in altro modo, probabilmente fuori dalla scuola.

Al momento, nessun allievo (e nemmeno i genitori e i professori, ovviamente) sono in quarantena decisa dalla Asl per il tracciamento.

Il Liceo avvierà le procedure di didattica a distanza.

Intanto ieri, nella succursale di via Giotto a Sestri, <le lezioni in presenza sono sospese e sono avviate le attività didattiche a distanza> si legge sul sito della scuola.

