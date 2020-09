Maddalena, ancora al buio la sera e al mattino – VIDEO

Dopo il guasto che ha tenuto la strada del centro storico al buio per diverse notti prima della riparazione, nonostante sia una delle vie attenzionate per ragioni di sicurezza pubblica, da un paio di settimane, ormai, le luci dell’illuminazione stradale si accendono troppo tardi e si spengono troppo presto

Non c’è verso. Ci ha provato anche il Municipio che ha dovuto protestare a lungo anche per ottenere la prima riparazione: l’illuminazione stradale di via della Maddalena si accende che è già buio da un po’ e la strada è illuminata solo dalle luci dei negozi rimasti aperti. La mattina è ancora peggio, perché le lampade si spengono che non è ancora giorno e non ci sono nemmeno le luci dei negozi, non ancora aperti. Chiaramente, quanto accade contribuisce sensibilmente non solo alla percezione di insicurezza, ma all’insicurezza vera e propria, in una strada dove la lotta allo spaccio è quotidiana. Quanto ci vuole a regolare un timer?

