San Michele, patrono della Polizia, oggi la messa a San Siro

In un VIDEO l’attività della Polizia di Stato negli ultimi 12 mesi

Oggi ricorre la festività di San Michele Arcangelo, proclamato patrono della Polizia di Stato il 29 settembre 1949. San Michele da allora è considerato protettore di tutti i poliziotti che ogni giorno sono impegnati al servizio dei cittadini per garantire l’ordine, l’incolumità delle persone e la difesa dei diritti. A lui sono dedicate diverse chiese, cappelle e oratori in tutta Europa, dove spesso è raffigurato in cima a campanili e monumenti come guardiano contro le forze del male.

La funzione religiosa solenne è stata celebrata alle ore 11.00, presso la basilica di San Siro, da monsignor Marco Tasca, arcivescovo metropolita di Genova e dal cappellano della Polizia di Stato don Daniele Minetti.

Alla cerimonia erano presenti le Autorità civili e militari.

Per l’occasione è stato proiettato un video che ripercorre tutti gli avvenimenti dell’ultimo anno in cui la Polizia genovese è stata impegnata.

