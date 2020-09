L’invasione delle libellule gialle in diversi quartieri della città

No, non sono cavallette, anche se subito qualcuno ha pensato alla piaga, una delle poche sciagure insieme all’avvento di Godzilla che non sono (ancora) toccate alla nostra città. Sono libellule gialle. Tante, tantissime, che sciamano in gruppo e si spostano da ponente a levante

Ce le hanno segnalate da Sampierdarena, da Sturla, da Quarto e da Quinto. Le creature con le ali di vetro, di grandi dimensioni, di colore giallo-ocra, con dettagli marroni, blu, verdi e striature nere, sembrano spostarsi in sciame. Anche per questo qualcuno le ha scambiate per cavallette. Le libellule sono totalmente innocue per l’uomo e non pungono. Solo le specie più grandi possono mordere, ma il morso è praticamente indolore.

Una migrazione poco nota, ma sorprendente, è quella che vede come protagoniste le libellule. Questi insetti viaggiano in tutto il mondo, tranne in Antartide, e percorrono fino a 18.000 m.

Si potrebbe trattare di libellule della specie Anax ephippiger (detta anche “imperatore vagabondo”) che già negli abbi scorsi hanno invaso diverse zone di altre città. Gli insetti offrono un servizio gratuito di disinfestazione, divorando grandi quantità di zanzare.

In Italia sono presenti circa cento specie di libellula, ma solo alcune di esse si aggregano in grandi sciami e compiono migrazioni e spostamenti di massa.

Perché si spostano? Per cercare cibo. Dove vanno? Alla ricerca delle zone più calde (migrano fino all’Africa e da lì fino all’India). Probabilmente, il presso calato repentinamente le ha convinte a scendere dalle regioni del nord.

