Lavori Enel a Bavari, niente corrente lunedì dalle 8:30 alle 12

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a Media e Bassa Tensione, informa che, su richiesta di altra Azienda, procederà alla messa in sicurezza di alcuni impianti dislocati nell’ambito del territorio genovese. L’intervento, che riguarderà principalmente il quartiere di Bavari, è necessario per permettere lo svolgimento in sicurezza di un cantiere interferente con le linee elettriche aeree di distribuzione a Media Tensione. E-distribuzione si scusa per eventuali disagi, ma ricorda che tali disservizi hanno lo scopo di prevenire possibili incidenti alle maestranze che operano in prossimità delle linee elettriche.

L’intervento è fissato per lunedì 28 settembre 2020, dalle ore 08:30 alle ore 12:00, nel comune di Genova. Le vie interessate saranno: via ch. S.Giorgio b. 28r, 30r, 34r, 42r, 44r, da 48 a 50, 52/1, 52/2, da 60 a 70, da 76 a 78, da 88 a 90, da 94 a 98, 37r, 43r, 47r, da 55 a 57, 63, da 65b a 71a, cant; via ch.S.Giorgio b. 74r, da 136 a 138, 156a, 71r, 75r, 79r, 99r, 113, 25, da 129 a 129a, 135, 139, 143b, sn; via ch.S.Giorgio b. 100, da 110 a 114, 120, da 75 a 85, da 93 a 95, da 99 a 101, sn, ip; via Livello da 2 a 4, da 4b a 18a, da 22 a, 24, 1, da 1b a 3, da 7 a 9, da 13 a 17, da 21 a 25a, sn; via Sella da 2 a 16, da 16b a 36, da 1 a 3, da 3b a 5, da 9 a 25, da 25c a 37, cant, sn1, sn2; salita Sella 32r, 174, 178, da 190 a 194, da 198 a 198a, da 57 a 59, da 69 a 75, sn; via Domenico Induno da 14 a 16, da 20 a 24, da 13a a 25, 26, 27, sn; salita Piane di Bavari da 2 a 8, da 8c a 12, da 1 a 13, sn; via Sottorocca da 2 a 6, da 1 a 1a, da 1c, a 5, 5b, sn; via Casale da 2 a 6, 10, da 1 a 11, da 11b a 11c, sn; via Caderossi da 2 a 14a, 16c, 20, da 1 a 21; via Antonio Oroboni da 2 a 12b, da 1 a 13; v Villa da 2 a 20, da 3 a 19a, sn, cant; via Madonna Bavari da 4 a 8, da 1 a 9; via Ca del Bianco da 2 a 6, da 1 a 5; salita Gelsomino da 4 a 6b, 1, 5, 5b, sn1; via Lastrego di Resa 2, 6, da 3 a 7; via Pianata da 18 a 28, da 17 a 27; via Benito Merlanti sn, c-ric; via Serra di Bavari 4, 8, sn; piazza chiesa di Molassana sn; via al Poggio Bavari 2, sn; piazza S.Giorgio Bav. 65, sn; via Crosa 11b; passo Marga 2; via delle Terre Rosse da 2 a 4; via Nasche sn; via Bisagno. 2, da 2/br a 4, da 4r a 8a, da 8r a 12, da 12r a 14c, da 14r a 16a, da 16r a 20br, 22r, da 28a a 42, da 42b a 48, da 52 a 70, 74, da 1 a 17, da 17r a 31, 37, sn; piazza Grosso 8, 12, 18, da 18r a 20, 20r, 22r, da 7 a 7-7a, da 11 a 19, da 19b a 21, 25r, ip; via Stallo di Bavari da 2 a 6, da 10 a 18a, da 3 a 11a, 15, 19; via Mogge 5.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”. Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.

