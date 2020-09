Ieri due sole sanzioni per mascherina non indossata

L’assessore Stefano Garassino: <Il lavoro grosso è stato di controllo e prevenzione in quanto ordinanza fresca di attuazione da stasera tolleranza minima perché è fondamentale il rispetto delle norme per evitare aumento contagi>. Il Sindaco, due giorni fa, ha avvertito: dopo l’inizio “soft”, alla bisogna, fioccheranno le sanzioni perché c’è di mezzo la salute pubblica

Ieri sera la polizia locale ha effettuato i seguenti controlli in tutta la città:

150 avventori controllati

104 attività ispezionate

1 verbale nuova ordinanza regionale 63 del 2020 (mascherine)

6 verbali per consumo alcolici in aree vietate

4 incidenti

ausilio polizia di Stato con 3 pattuglie presso lo Stadio per disordini tra tifosi

I controlli effettuati nel solo centro storico:

68 avventori controllati

37 attività commerciali controllate

26 attività di ristorazione controllate

5 estetisti e parrucchieri controllati

1 verbale ordinanza 63 del 2020 (mascherine)

5 verbali per consumo e detenzione di alcolici in aree vietate

In sostanza, per ora, salvo casi estremi di rifiuto di rispetto dell’ordinanza, la polizia locale ha cercato di “consigliare” e chiedere l’uso della mascherina. Questo perché l’ordinanza è “fresca” e non tutti la conoscono. Prossimamente, però, come ha avvertito il sindaco Marco Bucci, chi non rispetterà la regola, che riguarda la salute pubblica, non eviterà la sanzione, che è di circa 400 euro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...