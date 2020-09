Bucci: «Mascherine adesso per evitare misure drastiche dopo»

<Domani ci sarà una riunione in Prefettura – ha detto il Sindaco -. Dopo un piccolo periodo di tolleranza, dovremo fare in modo che le norme siano rispettate>. Quindi scatteranno le sanzioni; la sanzione per chi non usa la mascherina è di circa 400 euro

<Le decisioni per il centro storico sono esclusivamente legate all’analisi epidemiologica della circolazione in città del Covid – ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti -. Sono misure blande prese grazie anche grazie all’analisi informatizzata dei dati. Sono state prese perché si tratta di una delle zone dove è più difficile evitare assembramenti e dove c’è una maggiore concentrazione del virus. Non è pericoloso se si frequenta con le dovute precauzioni: usare la mascherina quando non si è a distanza sufficiente dagli altri. Non ci piace prendere queste decisioni se le abbiamo prese è per evitare domani misure più strette>.

<La salute è al primo posto – ha detto il sindaco Marco Bucci -, sulla salute non si fanno discussioni politiche. Se ci fosse bisogno avremmo messo mascherine sul monte Fasce: non c’è alcuna altra manovra dietro. Ora è importante che si usino mascherine 24 ore su 24. Non c’è alcun motivo per non andare nei bar, nei ristoranti e nei negozi, ma usando le mascherine e lavando le mani più spesso. Un nuovo lockdown sarebbe inopportuno, rovinerebbe l’economia della città. È piccolo sacrificio che chiediamo per non chiedere dopo un sacrificio più grande>.

In consiglio comunale, nel pomeriggio, aveva detto: <Abbiamo un potenziale cluster nel centro storico, i positivi in una sola zona sono saliti a più di 20 in quattro giorni. Ieri abbiamo ricevuto l’allarme da parte dei medici e ci siamo subito attivati. La Regione Liguria ha emesso l’ordinanza, in modo da assumere i provvedimenti volti a evitare il diffondersi del contagio. È una precauzione, non dovrebbe spaventare nessuno, però deve far capire che il problema non è stato risolto e che sta ritornando, come si vede in tante città d’Italia e soprattutto negli altri Paesi come Francia e Spagna. Non credo che sarà necessario assumere altre misure se la situazione resta quella che è, se ci saranno altri cluster prenderemo le misure per contenerli. Tengo a precisare che non abbiamo voluto assolutamente “ghettizzare” il centro storico, come qualcuno questa mattina ha detto. Faremo un’azione di rinforzo: domani pomeriggio in Prefettura ci sarà una riunione per definire le modalità di questa azione, che sarà volta a far rispettare l’obbligo di tenere la mascherina. Ci sarà la movida, ci saranno i bar, i ristoranti e tutto il resto aperto, ma bisogna prendere le precauzioni suggerite dalla comunità scientifica>

