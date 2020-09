Treni da e per Milano in ritardo fino a 63 minuti

Folla alle stazioni in attesa dei convogli (nella foto a sinistra e in quella a copertina le persone che si accalcano nell’attesa di un treno).

Sul sito di Trenitalia, a parte i ritardi, non sono segnalati particolari eventi che abbiano rallentato la linea. Stiamo cercando di capire cosa sia successo chiedendo informazioni a Trenitalia. Nel frattempo, chi deve prendere un treno per Milano e aspetta qualcuno che arriva da Milano, si armi di pazienza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...