Illuminazione pubblica, raffica di segnalazioni per strade buie anche stasera

Ancora proteste per le riparazioni lente. A Voltri via delle Fabbriche al buio da una settimana e stasera anche via delle Fabbriche. In Valpolcevera al buio lo stradone di via Polonio per la seconda volta in pochi giorni. In centro storico l’accensione avviene quando è buio da un pezzo

Raffica di proteste da diverse zone della città per la mancata risposta puntale della nuova società appaltatrice dell’illuminazione stradale. A Voltri ci sono strade al buio da una settimana. In Valpolcevera via al Ponte di Teglia e via Polonio al buio per la seconda volta.

Inutili le segnalazioni dei cittadini, dei Municipi e anche quelle della Polizia Locale (il buio crea anche problemi di sicurezza per la viabilità, oltre che, soprattutto nel centro storico, come deterrente per delinquenti e malintenzionati): la società City Green Light non risponde velocemente come faceva Aster. E le contestazioni si moltiplicano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...