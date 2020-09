Fungaiolo si rompe una gamba, soccorso dall’elicottero Grifo

Al recupero dell’uomo, nella zona di Montebruno, hanno partecipato i Vigili del fuoco e il Soccorso alpino

Oggi pomeriggio intorno alle 16:15 il 118 ha fatto partire le ricerche per il recupero di un fungaiolo, un uomo di 82 anni che, mentre era per funghi nella zona di Montebruno, è scivolato procurandosi un trauma ad una gamba. Impossibilitato a muoversi, ha chiamato i soccorsi. L’uomo è stato trovato in località Vallescursa. All’arrivo dei soccorritori è stata stabilizzata la gamba, probabilmente rotta a causa della caduta è stato posizionato sulla barella per il recupero mediante l’elicottero del Grifo. Anche le persone che erano con lui sono state accompagnate fuori dal bosco.

