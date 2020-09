Festa di fine estate a San Fruttuoso, i bus cambiano percorso

Ecco quali saranno gli itinerari delle linee 37, 48, 680 e 683, oggi dalle 15

Amt informa che, a seguito della chiusura al transito veicolare di corso De Stefanis per consentire lo svolgimento della manifestazione “Festa di fine estate”, venerdì 18 settembre dalle ore 15.00 fino a cessate esigenze le linee 37, 48, 680 e 683 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Linee 37 e 683

Direzione centro: i bus, giunti in piazza Guicciardini, transiteranno in passo Centurione Bracelli, viale Centurione Bracelli, via Fereggiano dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Marassi: i bus, giunti in corso Sardegna, transiteranno in via Fereggiano, viale Centurione Bracelli, passo Centurione Bracelli e piazza Guicciardini dove riprenderanno regolare percorso.

Linee 48 e 680

Direzione centro: i bus, giunti in lungobisagno Istria, transiteranno in via Mandoli, piazzale Marassi, via Angeli del fango, via Bobbio, via Canevari, ponte Castelfidardo, piazza Giusti, corso Sardegna dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Molassana: i bus, giunti in piazza Giusti, transiteranno sul ponte Castelfidardo, via Moresco, via Monnet, via Bobbio, ponte Campanella e lungobisagno Istria dove riprenderanno regolare percorso.

