Covid, San Martino: 3 i pazienti entrati negativi e positivi al 2º tampone

La direzione dell’ospedale: <Minimizzare non vuol dire azzerare ed è per questo che l’attenzione è altissima ed il personale, ben consapevole dell’importanza di rispettare le norme di sicurezza sia dentro sia fuori dall’ospedale>. In un mese 2805 tamponi ai dipendenti del San Martino

Lo specializzando di Oncologia 1 e l’infermiera all’11° piano del Monoblocco (Clinica Gastroenterologica), sono stati tamponati dopo aver presentato sintomatologia Covid-19 correlata.

Per quanto riguarda i pazienti, ad oggi sono 3 quelli che, entrati in un reparto con un tampone negativo eseguito in Pronto Soccorso, sono poi risultati positivi ad un secondo tampone eseguito nel corso del ricovero per la comparsa di sintomi, o per un controllo di sicurezza prima delle dimissioni. Due sono stati trasferiti nel reparto di Malattie Infettive del San Martino e la terza, asintomatica ed in dimissione, è stata trasferita al reparto di Malattie Infettive di Savona dove la paziente risiede, come già precedentemente comunicato.

Stamani sono arrivati i risultati dell’ultima tornata di tamponi, riferita alla Clinica di Medicina 1 Interna (mancano ancora 2 test in processazione). Per cui la situazione aggiornata prevede:

11° piano Monoblocco, Clinica di Gastroenterologia + Clinica di Chirurgia Generale 1 + Chirurgia Generale: 51 operatori testati, nessuna positività.

Padiglione 15 ex IST, Oncologia Medica 1: 51 operatori testati, nessuna positività.

10° piano Monoblocco, Clinica di Medicina Interna 1: 30 operatori testati, nessuna positività. 2 i test qui ancora da processare.

I temi di attesa dei referti sono stati tutti tra le 12 e le 24 ore. A distanza di 7 giorni dal primo tampone effettuato, la Medicina del Lavoro provvederà a una nuova tornata di test.

La Medicina del Lavoro informa che dal 17 agosto, quando è iniziata la campagna di monitoraggio a tappeto dei dipendenti concordata con la Direzione contestuale ai rientri dalle ferie dei professionisti operativi in Ospedale, sono stati effettuati complessivamente 2.805 tamponi.

La Direzione precisa che ogni giorno al San Martino vengono ricoverate in media oltre 100 persone. Tutte prima di entrare in reparto devono avere un tampone negativo in modo da minimizzare la possibilità che tra loro vi siano portatori sani. <Minimizzare – spiega la direzione – non vuol dire azzerare ed è per questo che l’attenzione è altissima ed il personale, ben consapevole dell’importanza di rispettare le norme di sicurezza sia dentro sia fuori dall’ospedale, è sottoposto a costante monitoraggio per evitare la trasmissione del virus. La sfida al COVID-19, in particolare con la riapertura delle scuole e l’approssimarsi della stagione autunnale, impone a tutti massima attenzione ma anche cautela per evitare ansie eccessive che potrebbero inutilmente pregiudicare la faticosa e graduale ripresa delle nostre attività quotidiane>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...