In A12 sono intervenuti i Vigili del fuoco

Questa sera i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti sulla autostrada A12, nell’area di sosta Rupanego, per l’incendio di due container contenenti rifiuti vari. In supporto, per maggiore disponibilità di acqua, è intervenuta in appoggio l’autobotte del distaccamento di Chiavari.

