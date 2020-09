Crollo torre piloti, tutti condannati fino a 3 anni ***

La sentenza del processo sul crollo della torre piloti, avvenuto il 7 maggio del 2013 dopo dopo che era stata urtata dalla nave Jolly Nero. 9 le vittime

L’ex comandante della Capitaneria di porto di Genova ed ex comandante generale delle Capitanerie Felicio Angrisano è stato condannato a 3 anni senza la condizionale. Il pubblico ministero Walter Cotugno aveva chiesto la condanna a 5 anni.

Sono stati condannati anche progettisti, datori di lavoro e dirigenti che avevano approvato il progetto della torre: e le condanne a 2 anni, le altre sono a 1 anno e 6 mesi. Condannato alla pena più bassa Giovanni Lettich, ex comandante del Corpo piloti.

Il pm Cotugno aveva chiesto la condanna, per responsabilità amministrativa della Rimorchiatori Riuniti e del Corpo dei piloti del porto di Genova. La sentenza stabilisce per loro la sanzione, rispettivamente, di 150mila e 200 mila euro.

