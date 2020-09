San Fruttuoso, insegnante positiva al Covid. Il nido non apre

La maestra non è venuta a contatto coi piccoli (l’asilo non era ancora aperto), ma ha pranzato con 6 colleghe, ora anche loro sottoposte a test. Avvio del servizio rimandato (per ora) al 24 settembre

La donna è in forze all’asilo nido Albero D’Oro di San Fruttuoso. Aveva la febbre e si è sottoposta a tampone, risultato positivo. Ora anche le sue colleghe saranno testate e se saranno positive l’asilo dovrà aspettare che diventino negative e possano tornare al lavoro prima di aprire. Nel malaugurato caso fossero positive, partirebbe anche per loro, come per la collega, la tracciatura dei contatti. Nessun pericolo per i piccoli, che non erano ancora entrate in contatto con le maestre.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...