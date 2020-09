Armi, droga e ‘ndrangheta tra Italia e Francia, maxi operazione dei Ros

Supportati dall’Arma territoriale e in collaborazione con la gendarmeria francese hanno effettuato decine di arresti

I carabinieri del Ros, supportati dai militari dell’arma territoriale, e la Gendarmeria nazionale francese hanno effettuato decine di arresti emessi dalle autorità giudiziarie italiane e francesi per traffico di stupefacenti ed armi, riciclaggio nonché per il favoreggiamento di un latitante appartenente alla ‘ndrangheta. Effettuate decine di perquisizioni con numerosi sequestri di beni.

i particolari saranno resi noti in una conferenza stampa alle ore 11:00 presso il comando provinciale carabinieri di genova.

