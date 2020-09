Infermiera e paziente positivi al Monoblocco, partita la macchina del tracciamento

Al San Martino chiusi visite, dimissioni e ricoveri nell’area M11 Levante dove si trova l’ara di degenza di Gastroenterologia. Infermiera asintomatica, paziente ricoverato in malattie infettive

Al Policlinico San Martino fanno sapere che <Tutti i contatti interni sono stati tracciati e tamponati grazie alla Medicina del lavoro dell’ospedale. Per tutti è previsto un test di controllo tra 7 giorni. Tra 14 giorni è previsto il test per l’infermiera positiva presso la postazione per tamponi “drive-through”>, ovvero a bordo auto, dell’ospedale.

Il paziente, ricoverato il 3 settembre scorso per epatite, ha avuto un attacco febbrile il 10 settembre alle 18, a cui ha fatto seguito la tosse. L’uomo è stato tamponato e trasferito ieri sera nel reparto di Malattie infettive. Sono stati tracciati i contatti esterni sia del paziente sia dell’infermiera.

<La procedura messa in atto – concludono all’ospedale – è stata messa a punto e più volte simulata>.





