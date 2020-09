Incendio in via delle Rovare, sospetti sul marito violento allontanato dai CC

Le fiamme si sono sviluppate poco prima delle 4 del mattino in due stanze diverse dell’appartamento al sesto piano dello stabile

È la casa di una donna che qualche tempo fa si era rivolta ai carabinieri per denunciare il marito violento. L’uomo, dopo le indagini che hanno provato i maltrattamenti in famiglia, era stato allontanato dalla casa coniugale che si trova al sesto piano di uno stabile di via delle Rovare. Una delle ipotesi è che possa essere tornato per dare alla fiamme l’appartamento per vendetta. Indagano la Giudiziaria dei Vigili del fuoco e la polizia. Al momento in cui è scoppiato l’incendio la casa era vuota.

In copertina: foto d’archivio

