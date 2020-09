Il Comune esonera dalla Cosap le rastrelliere per le bici

Nessun onere dovuto per l’occupazione suolo fino al 31 dicembre per le nuove occupazioni suolo. Vale per commercianti, condomini e associazioni sportive

La giunta comunale ha deliberato, nella seduta di giovedì 10 settembre, di esonerare dal pagamento di ogni onere sino al 31 dicembre le nuove occupazioni di spazi pubblici richieste per collocare rastrelliere o simili destinate al ricovero delle biciclette o di altri mezzi di mobilità green. La delibera prevede anche di predisporre gli atti necessari a far diventare l’esenzione permanente. La gratuità della Cosap è estesa a chiunque – dai commercianti ai condomini, alle associazioni sportive – voglia installare, negli spazi consentiti, le rastrelliere. La delibera prevede anche la possibilità da parte del Comune di introdurre forme premiali con incentivi e benefit, per esempio ai clienti dei negozi che installano tali strumentazioni, che si spostano in bicicletta o con i mezzi della mobilità green.

La delibera è stata proposta dall’assessore al Commercio e Artigianato, dall’assessore al Bilancio e dall’assessore ai Trasporti, Mobilità integrata e Ambiente.

L’iniziativa è una delle tante azioni concrete a sostegno della mobilità sostenibile che si svolgeranno anche a Genova nella SEM- settimana europea della mobilita, inserita in un percorso avviato dall’amministrazione volto alla promozione e allo sviluppo della mobilità urbana dolce e sostenibile e all’incentivo dell’utilizzo delle biciclette e di tutte le altre forme di mobilità green. L’obiettivo è di migliorare la qualità ambientale e la vivibilità della città, ancor più in questa fase emergenziale, vista la necessità di mantenere il distanziamento fisico.

Mi piace: Mi piace Caricamento...