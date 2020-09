Riempe la borsa e tenta di pagare solo una bottiglia di tè. Denunciato

Intercettato dal proprietario di un esercizio commerciale di via Fillak, all’arrivo dei poliziotti ha svuotato la tracolla

In via Fillak, alle 16:30 gli agenti del Commissariato Cornigliano hanno denunciato un 22enne romeno per furto aggravato. Il giovane all’interno di un supermercato di via Fillak ha prelevato 6 confezioni di formaggio (parmigiano e pecorino) occultandole all’interno di una tracolla. Si è poi recato alle casse per pagare solo una bottiglia di tè ma ad attenderlo c’era il proprietario dell’esercizio commerciale che ne aveva seguiti i movimenti attraverso il sistema di videosorveglianza. All’arrivo della polizia il ladro ha vuotato il sacco.

La refurtiva per un valore commerciale di 29 euro circa è stata restituita al commerciante.

In copertina: foto d’archivio

Mi piace: Mi piace Caricamento...