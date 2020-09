In scooter con 15 dosi di cocaina. Pusher arrestato dalla Ps in via Maritano

Era su uno scooter con un amico che aveva con sé metadone, ma senza ricetta. A quest’ultimo i poliziotti hanno ritirato la patente

La Polizia di Stato ha arrestato ieri pomeriggio, alle 15:25, un marocchino di 31 anni per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

Una volante della Questura, durante il regolare controllo del territorio, ha fermato, in via Maritano, uno scooter condotto da un genovese di 45 anni con a bordo il 31enne.

Durante le fasi della loro identificazione, risultati entrambi pregiudicati, il pusher ha cercato di disfarsi goffamente di una dose di cocaina che aveva in mano.

I poliziotti a quel punto hanno intensificato il controllo trovando il giovane in possesso, nascoste nelle slip, di ulteriori 14 dosi della medesima sostanza per un peso complessivo di 15 gr e della somma di euro 155 suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Il 45enne invece è stato trovato in possesso di un flacone contenente 75 gr di sostanza liquida (metadone) senza regolare etichetta riportante il suo nome e cognome e data di somministrazione e per di più non era in possesso dell’annessa prescrizione medica.

Il 31enne è stato tratto in arresto mentre il 45enne, a cui è stata sequestrata la patente di guida, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droghe.

Il pusher sara processato per direttissima nella mattinata odierna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...