Investito in via Merano, muore dopo due giorni al San Martino

Ulisse Nasso, 57 anni, era stato tamponato a bordo del suo scooter da una Mercedes classe A. Subito soccorso in codice rosso, sembrava poi che le sue ferite fossero meno gravi. Invece s’è aggravato ed è deceduto

Possibile che a peggiorare il suo quadro clinico siano intervenute, a sommatoria delle ferite e dei danni causati dall’incidente, sia stata una preesistente cardiopatia. Saranno gli esami medici a stabilire quali siano state e in che proporzione le cause della morte. Il guidatore della Mercedes, A.F., sarà indagato per omicidio stradale. A svolgere le indagini sarà il nucleo Infortunistica del reparto Giudiziaria della Polizia locale, intervenuto due giorni fa in seconda battuta, quando si è capita la gravità dell’incidente, dopo i colleghi del 6º distretto territoriale.

L’incidente era avvenuto alle 9:10 del 9 settembre. Nasso, soccorso dal 118, era stato trasportato al San Martino dove è deceduto oggi.

