Alcol ai minorenni, il questore sospende la licenza a locale di calata De Mari

Si tratta del “518 Cocktail & Restaurant”. Non potrà aprire per 7 giorni

Il Questore di Genova ha adottato il provvedimento di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande per 7 giorni nei confronti del “518 Cocktail & Restaurant” di Calata De Mari.

L’adozione del provvedimento si è resa necessaria dopo che, a inizio settembre, un 17enne in stato di ebbrezza alcolica era caduto dalla terrazza del locale finendo all’ospedale in codice rosso. Gli accertamenti effettuati hanno evidenziato che il ragazzo, in compagnia di due amici, aveva aderito alla promozione “all you can drink” offerta dal locale bevendo almeno 5 drinks, senza che i gestori avessero in alcun modo riscontrato la maggiore età.

I controlli successivi hanno inoltre mostrato gravi inadempienze all’interno dell’esercizio sia sul divieto di pubblicità di promozione dell’alcool, sia sulla somministrazione di bevande da parte di personale non autorizzato e quindi sulla necessaria vigilanza circa la tutela dei minori.

In considerazione delle circostanze, il Questore ha emesso il provvedimento che è stato notificato oggi pomeriggio al titolare dai poliziotti del Commissariato Prè.

