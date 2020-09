Fanno razzia in stabilimenti balneari, due denunciati dai carabinieri

Si tratta di due ragazzi di 20 e 24 anni, entrambi pluripregiudicati. Sono stati presi alla stazione

A Cogoleto, la notte scorsa, due stranieri, si erano introdotti all’interno di due stabilimenti balneari, dai quali, avevano asportato complessivamente la somma di 1.500 euro, dileguandosi subito dopo. Sul posto intervenivano le pattuglie delle stazione Carabinieri di Pra’ e Voltri, i quali, dopo aver setacciato il centro cittadino, individuavano i due fuggiaschi, nei pressi della stazione ferroviaria. Bloccati e identificati in G.M. e C.H. romeni di 20 e 24 anni, entrambi gravati da numerosi pregiudizi di polizia, trovati in possesso del denaro asportato, sono stati arrestati per “furto aggravato in concorso”. Trattenuti presso le camere di sicurezza di quel Comando, in mattinata saranno processati con rito direttissimo.

