Ecco le strade interessate dove le case rimarranno senz’acqua fino alle 19

Iren Acqua comunica che a seguito di un guasto verificatosi in via Copernico, si è reso necessario interrompere la fornitura nelle seguenti vie del Comune di Genova:

-Via Copernico

-Via Sapeto

-Via Minoretti

-Via alla Costa di Chiappeto -Via Boero

-Via Borzone

Il ripristino della regolarità del servizio è previsto attorno alle ore 19.00, salvo complicazioni.

