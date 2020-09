Due truffatori denunciati dai carabinieri

Una donna è riuscita a farsi accreditare 4.100 euro da un anziano che invece doveva ricevere un pagamento per un motore venduto via internet, un uomo ha venduto polizze assicurative inesistenti

Denunciata Z.E. 23enne, gravata da precedenti di polizia, residente a Varese, che aveva messo in atto una truffa ai danni di un anziano di Casarza Ligure. L’uomo aveva posto in vendita un motore marino su un sito internet e veniva contattato dalla suddetta donna. La giovane con artifizi e raggiri induceva il venditore ad effettuare un’operazione presso uno sportello ATM e lo stesso, credendo che tale procedura fosse finalizzata all’accredito in proprio favore dell’importo pattuito, ha effettuato in favore della postepay dell’indagata un accredito complessivo di 4.100 euro. Solo dopo, capendo di essere stato vittima di una truffa, ha sporto denuncia ai carabinieri del Comando Stazione di Sestri Levante, che grazie a una serie di riscontri investigativi, sono riusciti a risalire alla responsabile.

I carabinieri del Comando Stazione di Campomorone, deferivano in stato di libertà B.C., 21 enne, pregiudicato, nato a Napoli e residente a Napoli, il quale si si era proposto quale agente assicurativo e si faceva versare la somma di 210 euro per un’inesistente polizza assicurativa. Dopo la ricezione della querela, i militari hanno svolto gli accertamenti che hanno portato all’identificazione del truffatore.

