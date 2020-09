Aggredisce e picchia la fidanzata. Arrestato dalla Polizia di Stato

È successo in vico Prestinari a Pegli. L’uomo era urbiaco e ha picchiato la compagna davanti ai figli minori

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato questa notte un romeno di 38 anni per il reato di lesioni personali aggravate.

Il 38enne, in preda ai fumi dell’alcool, ha aggredito e picchiato la compagna, una cittadina della Moldavia di 32 anni, all’interno della loro abitazione alla presenza dei figli minorenni.

La vittima, nonostante l’aggressione, è riuscita a chiamare la Polizia consentendo così agli agenti di fermare la furia dell’uomo che nel frattempo l’aveva colpita ferendola ad una mano.

Successivamente la vittima ha raccontato ai poliziotti di aver subito violenze anche in passato e di non aver mai chiesto aiuto a nessuno per il bene della famiglia. La donna ha anche dichiarato che il compagno, quasi tutte le sere ubriaco, ha minacciato più volte sia lei che le figlie di “sbatterle” fuori di casa.

In copertina: foto d’archivio

Il 38enne, con svariati precedenti penali, è stato immediatamente allontanato dalla casa familiare e messo a disposizione dell’AG

