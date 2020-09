Corto circuito nella chiesa della Maddalena, in cenere una statua

Un botto, le fiamme e la statua del Gesù bambino è andata in mille pezzi. Annerite le pareti

È successo due notti fa nella chiesa del Centro storico. Il fumo ha annerito i muri e il candeliere sottostante la statua che si è parzialmente squagliato nelle parti non in metallo per il calore. Per fortuna l’incendio è avvenuto di notte, quando la chiesa era vuota, e non si è propagato al resto della chiesa. Ieri la messa prefestiva è stata celebrata nel chiostro. La statua della cappelletta del Gesù bambino era di fattura relativamente recente.





