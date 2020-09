Rubano in supermercati in via Centurione e corso Europa: due denunciati

3 Settembre 2020

3 Settembre 2020 Cronaca La Polizia di Stato ha denunciato due persone molto diverse tra loro, un 23enne straniero alle prime armi con i reati predatori e un 67 italiano ladro “di lungo corso”, ma che hanno commesso lo stesso reato Il primo, ecuadoriano, è stato fermato dall’addetto alla vigilanza di un supermercato di via Adamo Centurione mentre si stava allontanando con tre bottiglie di superalcolici occultate nello zaino e 2 pezzi di parmigiano nascosti nei pantaloni. Gli agenti dell’U.P.G. intervenuti hanno recuperato la merce riconsegnandola al responsabile del negozio. Il genovese, invece, soggetto conosciuto per i pregressi furti perpetrati nello stesso supermercato di corso Europa, ha tentato di allontanarsi attraverso il cancelletto di entrata evitando così di oltrepassare la barriera delle casse, con numerosi articoli asportati dagli scaffali, per un valore commerciale di 75 euro. L’uomo è stato riconosciuto dai dipendenti dell’esercizio come l’autore di un furto perpetrato la scorsa settimana, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre si allontanava con un carrello pieno di merce. Condividi: E-mail

